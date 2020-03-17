北市救護車換新裝 提升全車反光性能

（中央社記者黃麗芸台北17日電）台北市消防局今天表示，金鳳凰專責救護隊成立滿20週年，救護車首度換新裝，即日起北市街頭就可看到採用「全車高警示反光標識」新造型救護車，巴騰堡格紋有助車禍發生率降低。

北市消今天發布新聞稿表示，北市消防救護車今年改換新裝上路，全局90輛救護車將在5年內陸續汰換新裝。

適逢金鳳凰專責救護隊成立滿20週年，北市消表示，今年首度將救護車改換新裝，新推出的「全車高警示反光標識」經台北市衛生局及交通部公路總局核准，可提升救護人員執行緊急救護勤務的行車安全。

其中，救護車車頭的119鏡像字樣改採反光材質，並新增反光條於車輛前葉板、A柱及C柱；此外，車側及後側車身則參考美國消防協會（NFPA）及內政部消防署「消防車輛反光標識格式」相關規定，採紅、黃相間顏色並加大反光條面積，提升救護車全方位可辨識度。

北市消指出，這次救護車新衣的最大亮點，就是車身採用「巴騰堡格紋（Battenburg markings）」反光條，專用於緊急救援車輛的車身塗裝。

北市消說，有研究指出，人眼對於方塊交錯圖案最為敏感，而巴騰堡格紋利用兩行交錯反光方格，引起駕駛人注意，從而減少車禍發生的機會。

同時，這次採用的反光條材質符合國家標準CNS4345規範，即使連續7年風吹日曬雨淋，仍能維持80%的反光效能，在救護車服役期間能持續確保行車安全。（編輯：李亨山）1090317