混凝土車勾纜線扯斷電桿 台電修復陸續供電

新北市板橋區公所表示，溪崑二街112巷一處電線桿17日上午因附掛纜線過低，一輛預拌混凝土車輛行經時不慎拉扯造成電桿斷裂，台電獲報也迅速派員搶修。（板橋區公所提供）中央社記者黃旭昇新北市傳真 109年3月17日

（中央社記者黃旭昇新北17日電）新北市板橋區公所今天表示，由於有線電視附掛纜線過低，一輛預拌混凝土車上午行經板橋溪崑二街時，勾到纜線導致電桿斷裂，經過台灣電力公司搶修，下午5時陸續恢復供電。

板橋區公所表示，新北市板橋區溪崑二街112巷一處電線桿，今天上午9時30分遭拉扯斷裂。區公所及警察局立即派員前往現場勘查，並成立前進指揮所通知台電公司、市府工務局、交通局及纜線單位等單位進駐處理。

公所說，經調查，主要是有線電視附掛纜線過低，造成預拌混凝土車經該路段，勾到纜線導致電桿斷裂。

公所表示，受到影響的用電戶有442戶，台電派員搶修，在下午5時陸續完成通電及開放通車。（編輯：李錫璋）1090317