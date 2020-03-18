高市協助新住民 開放未設籍防疫紓困申請

（中央社記者王淑芬高雄18日電）高雄市內婚姻移民及持有效居留移工等逾13萬人，高市府今天掛牌成立「高雄市新住民事務專案辦公室」，高雄市長韓國瑜還宣布開放未設籍新住民可申請紓困方案，幫助新住民防疫。

高雄市新住民事務專案辦公室執行長林麗蟬指出，開放未設籍新住民可申「齊心防疫最相挺方案」紓困，最多可借貸新台幣100萬元，但要有保證人。

高雄銀行副總經理徐翠梅表示，高銀會要求具有資力者具保，視其狀況核貸。

高市府統計，市內婚姻移民及持有效居留證含移工、看護工及白領等共逾13萬人，如再計入投資外僑，總計移居的外籍人士與家庭人數逾20萬人。

為照顧新移民，市府設立「新住民事務專案辦公室」，韓國瑜在揭牌時指出，市府網站有提供新住民母語使用介面、專屬新住民的廣播節目、架設雲端教學網路等，還領先全國開放未設籍的新住民申請「齊心防疫最相挺方案」紓困等。

他說，很多移民到高雄尚未設籍、未取得身分證，但有經營餐廳或事業者，若受到疫情影響，市府提供紓困協助，並有專一窗口服務。

高市府提供未設籍新移民紓困方案，民進黨高雄市議員林智鴻接受中央社記者電話採訪表示，去年選舉期間，韓國瑜宣傳青年政策時有關「鳳凰與雞」言論是在歧視新移民，如今對新移民提紓困方案，可以看得出是在挽救罷免危機，只是在「洗白」執政不佳等頹勢。

不過，國民黨高雄市議員曾俊傑指出，肯定韓國瑜施政能兼顧到新移民的處境。（編輯：戴光育）1090318