取得美國音樂治療師認證 賴彥伯重返東基復健科

（中央社記者盧太城台東縣20日電）曾在台東基督教醫院「行動早療」團隊擔任音樂治療師的台東子弟賴彥伯，出國進修取得「美國註冊音樂治療師」、「神經音樂治療師」雙認證，今年3月再返東基復健科服務。

台東基督教醫院今天表示，自台南藝術大學應用音樂系「音樂治療組」畢業的賴彥伯，於民國101年3月成為東基行動早療的第3名成員。

當時東基為台東縣偏遠鄉鎮的弱勢家庭孩童提供到宅早期療育服務；有別於慢飛天使到醫院治療室接受療育的服務型態，因此東基稱為行動早療。「個案如果到不了醫院，那麼治療師就到個案家去」也成為賴彥伯的信念。

東基表示，賴彥伯103年1月辭去東基職務前往美國攻讀音樂治療碩士。取得「美國註冊音樂治療師」（MT-BC）、「神經音樂治療師」（Neurologic Music Therapist）雙認證，今年3月再返東基復健科服務。

「啊，好久不見！」之前服務對象的家長看到賴彥伯平頭、大眼的熟悉面容，半信半疑的打招呼。一問得知他再回東基復健科服務，高興得很。

賴彥伯今天表示，當年出國唸書，心中就定下畢業後歸國服務的目標；去年秋冬開始找工作時，正好東基行動早療有開缺，經過面試，如願錄取。

賴彥伯表示，音樂治療集合了音樂、生理、心理、社會文化等元素，其發展已從社會科學的角度跨足到神經科學的領域，透過大腦顯影技術探討音樂與大腦之間的關係，並統整運用在神經系統受損病人的復健中。

賴彥伯提到，國內一直沒有音樂治療師的國家考試認證制度，目前業界的認證都來自國外，因此在治療費用上，也一直無法取得健保給付，音樂治療還是屬於自費項目。

東基表示，舉凡發展遲緩兒、自閉症、帕金森氏症、腦傷、中風、失語症、失智症病人和銀髮族都是賴彥伯的服務對象。（編輯：黃世雅）1090320