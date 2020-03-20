苗議員質詢洩確診個案鄉鎮足跡 衛局：依程序調查

（中央社記者管瑞平苗栗縣20日電）苗栗縣出現首例武漢肺炎確診個案，縣議員徐永煌今天在議會要求衛生局加強防疫時，脫口說出個案所在鄉鎮和曾去過地方，是否涉及違反傳染病防治法，衛生局表示會依程序調查。

徐永煌今天在議會臨時會發言表示，武漢肺炎疫情持續延燒，苗栗縣已有1名確診個案，大家一再說防疫要做到滴水不漏，但實際上「已經漏得比洪水還要大」。

他指出，收治個案醫院附近民眾在16日都已知確診，但直到18日才由中央公布，這2天期間個案接觸了多少人、去過哪些地方，縣府衛生局是不知道？還是不敢說？「這才是大漏洞」。

由於徐永煌發言過程中，提到個案所在鄉鎮及曾去過地方，有媒體事後詢問縣府衛生局，是否涉及違反傳染病防治法。

苗栗縣政府衛生局指出，目前中央疫情指揮中心對於確診個案僅公布性別、大致年齡及台灣所屬區域（如北、中、南部），對於感染來源不明的病例才會評估公布相關足跡。

衛生局表示，議員在議事堂質詢問政有言論免責權，可以理解其動機、目的，是基於維護鄉親民眾安全、督促加強防疫，但發言內容會透過網路直播公開，仍不恰當，會先請警方依程序進行調查。（編輯：張銘坤）1090320