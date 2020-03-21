歐美防疫 柯文哲指國際政治壓力與醫療思維拉鋸

（中央社記者陳怡璇台北21日電）武漢肺炎疫情嚴峻，台北市長柯文哲今天提及歐美防疫，表示醫療專業大家都清楚，但還有國際政治壓力因素，使各國無法完全從醫療專業角度去思考。

台北市長柯文哲今天出席「飲水思源頭－台北好水探秘」影片首映會，接受媒體聯訪時被問及歐美防疫問題。柯文哲表示，醫療專業大家都很清楚，可是涉及到正式外交的時候大家還是會稍微忌憚。

他以日本舉例，因為日本要辦東京奧運，就沒有辦法完全用醫療專業作思考，「其實這樣，我們在停伊朗停中國大陸都很決斷，可是你要跟英國、德國，你才在想的時候大使就來跟你談，我倒覺得這也沒有什麼」。

柯文哲說，國際政治的決策有醫療專業，但國際政治壓力，所以沒辦法完全用醫療專業去思考。他指出再看一兩天，如果這一波撐過去那就過關了。

有媒體追問北市紓困方案，柯文哲表示財政局長建議等各方資料到位後一次發布，所以可能延至下週三公布。

至於是否下令校園都要戴口罩，柯文哲說要有打長期抗戰的想法、不要過度驚慌，北市高中以下含幼稚園每人一片口罩，一天就要28萬片。（編輯：方沛清）1090321