蔡易餘贈沿海長者2萬片額溫卡 盼落實社區防疫

民進黨籍立委蔡易餘（右）21日赴嘉義縣水上鄉龍德村活動中心探視長者，並致贈額溫卡，教導他們如何使用，在武漢肺炎疫情嚴峻時期為自身健康把關。中央社記者蔡智明攝 109年3月21日

（中央社記者蔡智明嘉義縣21日電）國內武漢肺炎確診案例持續增加，嘉義縣民進黨立委蔡易餘購買2萬片額溫卡，今天贈送給沿海社區老人食堂及國中小學，期盼落實社區防疫，降低染疫風險。

蔡易餘今天到嘉義縣水上鄉龍德村活動中心，贈送額溫卡給老人食堂的長者，並教導他們如何使用額溫卡，只要將感應的那一面，貼在額頭5秒鐘，就能測出額溫。

蔡易餘表示，嘉義縣有許多長照中心、社區、老人食堂，這些都是長輩群聚的地方，要特別注重防範武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19），因此製作額溫卡，讓長輩們可隨身攜帶，做好自我管理。

蔡易餘表示，他製作了2萬張額溫卡，將分送給社區老人食堂的長輩及嘉義縣沿海的國中小學。他強調「保護好自己，就是保護好大家」，期盼大家能夠團結戰勝這次的武漢肺炎。

蔡易餘今天上午與水上鄉長劉敬祥、林緗亭議員，至水上鄉龍德村社區發放額溫卡，現場來了約50名長輩領取。（編輯：洪學廣）1090321