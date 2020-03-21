前南庄鄉長涉賄遭解職 妻羅春蓮補選勝出

（中央社記者魯鋼駿苗栗縣21日電）苗栗縣南庄鄉第18屆鄉長補選結果今天晚間出爐，前鄉長邱梓增的妻子羅春蓮勝出，她表示，此次參選目的是政策延續、福利不斷，會努力爭取建設、造福南庄。

苗栗縣南庄鄉第18屆鄉長選舉，邱梓增遭落選對手劉月梅指控透過樁腳買票，並提起當選無效之訴，一審遭苗栗地院駁回，但二審台中高分院逆轉，判決當選無效定讞。

苗栗縣政府依法辦理邱梓增解職，並派縣府秘書陳永賢暫代職務；苗栗縣選委會辦理鄉長補選作業，共有邱梓增的妻子羅春蓮、南庄鄉民代表會主席黃順源與前鄉公所秘書徐沐蘭參選。

投票結果晚間出爐，根據苗栗縣選委會資料，南庄鄉選舉人數8305人，領票人數4380人，投票率為52.74%。得票數部分，羅春蓮拿下最高票2233票，黃順源1501票、徐沐蘭605票。

羅春蓮自行宣布當選時致詞表示，此次出來參選的目的就是政策延續、福利不斷，所有政見將會一一實現，努力爭取建設、造福南庄，感謝鄉民過去一年對她丈夫邱梓增的肯定，未來會持續向多位前鄉長請益，讓南庄更幸福、便利、美好。

此外，苗栗縣卓蘭鎮景山里前里長因妨害投票罪遭判當選無效確定，依規進行里長補選，同樣於今天舉行投票，僅賴玉賜1人同額參選，最終獲得289票、投票率33.22%。（編輯：張銘坤）1090321