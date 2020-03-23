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阻絕疫情 金門鄉親在台防疫特約旅館啟動

最新更新：2020/03/23 17:20

（中央社記者黃慧敏金門縣23日電）為了將武漢肺炎疫情阻絕於境外，金門縣政府今天宣布，與台灣北部旅館合作，讓返國鄉親直接在台居家檢疫14天；旅館距桃園機場30分鐘車程，每天提供3餐，縣府補助一半費用。

金門縣政府發布新聞表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情緊繃，已造成全球大流行且境外移入個案持續攀升；日前中央疫情指揮中心宣布，自台北時間3月19日零點起，所有人不論國籍，入境台灣一律實施居家檢疫14天。

縣府觀光處表示，中央政策一出，對於離島醫療能量不足的金門，無疑是一大衝擊。為了減少人口跨境流動，降低疾病傳播風險，縣長楊鎮浯特別指示縣府團隊，務必要積極尋找台灣北部防疫旅館合作，提供在台沒有合適處所鄉親，可以有居家檢疫的地方，14天之後再回金門，將疫情阻絕於境外

觀光處進一步說明，目前合作的防疫特約旅館，每日房費為新台幣2400元的住宿方案，並提供3餐；目前已有鄉親進住。為了鼓勵出國返台親鄉留台住旅館居家檢疫，縣府還祭出補助房費1200元方案，詳細方案內容等核定後儘速公布，並將追溯自3月19日生效。

縣長辦公室主任陳志斌已完成防疫旅館勘查。觀光處表示，這家旅館距桃園機場30分鐘車程內，有獨立空調、住客備品一套，每日定時送3餐並提供礦泉水茶包，同時備有衛生用具，便利住客維持清潔。縣府希望能實際協助返國並想在台完成14天居家檢疫的鄉親，不必為尋找住宿場所煩惱。

縣府同時提醒，近期出國返台並設籍金門縣的常住鄉親，若在台無檢疫住所，需要防疫旅館時，可於返國前先與縣府「居家檢疫關懷窗口」了解防疫旅館資訊，電話：0928-781-263，才能與入境時填列在台居家檢疫的地址，安心完成檢疫程序。（編輯：黃世雅）1090323

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