武漢肺炎防疫 韓國瑜籲中央設南部大型收容所

中央流行疫情指揮中心23日與各縣市召開視訊會議，就防疫車隊、防疫旅館和消毒大隊等3大項目做討論，高雄市長韓國瑜（圖）等人與會。中央社記者董俊志攝 109年3月23日

（中央社記者程啟峰高雄23日電）武漢肺炎疫情嚴峻，因應居家檢疫對象收容處所需求，高雄市長韓國瑜今天建請中央在南部設置大型收置檢疫隔離場所，並透過獎勵及補償措施，協助地方媒合設置在地的防疫旅館。

針對武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）防疫，中央流行疫情指揮中心下午與全國各縣市長進行視訊會議攜手抗疫。韓國瑜與高雄市政府衛生局長林立人、新聞局長鄭照新在衛生局透過視訊與會。

會後，韓國瑜等人在衛生局召開記者會，說明會中向中央提出的建言重點。韓國瑜表示，因應居家檢疫對象逐日大增致使收容處所需求，會中南高屏縣市紛向中央建請在南部設置大型收置檢疫隔離場所。高市府也希望中央透過獎勵及補償措施，協助地方媒合設置在地的防疫旅館，提供居家檢疫對象收容處所。

韓國瑜下午稍早主持「因應嚴重特殊傳染性肺炎」第一級第13次應變指揮中心會議，會中決議明天起至5月3日前，市府所屬運動場館、活動中心等室內場館暫停對外開放；全市252家長照機構明天起暫停訪客探視及住民外出。另外，預計有千人與會的329國殤春祭也停辦。

依高市衛生局統計，截至昨天為止武漢肺炎確診病例11人，全數是境外移入，目前列管居家隔離13人、居家檢疫3944人。迄今累計舉發未遵守防疫規擅自外出者58件，其中11件已裁罰，最高罰鍰是一名返台趴趴走的台商，裁處新台幣30萬元，累計裁處罰鍰近200萬，其餘還在行政程序中。（編輯：黃世雅）1090323