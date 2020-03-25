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防疫預做分流準備 高市肉品果菜不斷貨

最新更新：2020/03/25 14:06

（中央社記者王淑芬高雄25日電）武漢肺炎疫情確診病例增加，防疫工作要更嚴謹，高雄市府農業局針對肉品、果菜及禽類市場供應不斷貨預做分流及調度規劃，如疫情嚴重也考慮跨縣市合作。

高雄市府農業局副局長王正一今天接受中央社記者電話採訪指出，農業局評估如果肉品、果菜及禽類市場停止交易，會有分流及調度，依每天實際民生需求量供應無虞，絕不會受到疫情影響有斷貨、量能不足情形。

高雄市有高雄、鳳山、岡山及旗山共4處肉品公司，每天負責全市約3500頭豬隻屠宰，農業局推演，如果其中一處肉品市場人員因為武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）確診而停止交易，將隨即調度分流。

鳳山、梓官兩處家禽市場，每天屠宰約7萬隻雞鴨鵝，農業局表示，如果其中一場出狀況也能相互支援屠宰量能。

王正一指出，鳳山、高雄、岡山、燕巢、路竹、大社等6處果菜市場，每天供應約1000公噸的交易量；其中高雄、鳳山約佔7成拍賣量；一旦發生停止交易情形，會有緊急調度，如果無法支援也會採跨縣市合作方式，滿足每天的民生供應需求。

農業局指出，目前肉品及果菜市場行政人員依規定每天量測體溫並戴口罩服務，也要求肉品供應業者量體溫、戴口罩；果菜市場部分因為人員多，目前要求戴口罩，如果未來疫情增溫，將會管制出入口並限制進出人員。（編輯：卞金峰）1090325

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