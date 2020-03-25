防疫紓困加碼 盧秀燕：市場攤商租金5折

（中央社記者趙麗妍台中25日電）台中市長盧秀燕今天宣布公有市場、公有民營市場、攤販集中區自4月起至5月底，租金與使用費打5折，租金可延到9月再繳，約計可有7000個攤商受惠。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情延燒，各大商圈、夜市、市場經濟都受衝擊，台中市議會今天召開臨時會，國民黨籍市議員李中、民進黨籍市議員鄭功進均關心疫情影響，市府雖已提出攤商租金8折優惠，但損益恐難兩平，希望市府考慮再降，替攤商紓困。

盧秀燕表示，市場租金8折是紓困三箭中的第一箭，當時確診病例20多例，如今已超過200例，全國居家檢疫人數從1萬人，暴增到數萬人，疫情更加艱困，市府紓困計畫擴大到9箭，防疫、救經濟的作為，採滾動式檢討，攤商租金從8折降到5折，幫助市民度過難關。

經濟發展局長張峯源說明，「市場攤商租金打折」適用對象包括全市42處公有零售市場、8處道路型攤販集中區、公有民營37處市場（不含全聯、楓康及統一等3大超商），共約7000攤商受惠。

張峯源強調，除攤商租金及使用費打折，市府也將3月後各期使用費及租金，展延至9月繳納，未來也將視疫情發展、參酌其他縣市的折扣數，持續研議更好方案，與民眾站在同一陣線。（編輯：屈享平）1090325