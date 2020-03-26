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備戰武漢肺炎 嘉義縣增加51床隔離病房

最新更新：2020/03/26 18:47

（中央社記者蔡智明嘉義縣26日電）嘉義縣衛生局提升醫療量能，輔導縣轄4間主要醫院增設隔離病房51床，讓縣內隔離病房達110床；另醫院提供檢疫隔離者「視訊醫療服務」的院所增至33家，做超前的防疫準備。

嘉義縣衛生局代理局長趙紋華表示，位在嘉義縣的大林慈濟醫院、嘉義長庚醫院、台中榮民醫院灣橋分院及衛福部朴子醫院，這4間醫院現有的負壓隔離病房僅59床，若爆發肺炎流行，恐無法應付。

趙紋華表示，衛生局輔導這4間醫院，增加專責隔離病房51床，讓嘉義縣的隔離病房達到110床。

趙紋華指出，提供「視訊醫療服務」的醫療院所，則擴增為33家，讓居家檢疫及隔離的鄉親安心就醫，目前有2名居家檢疫民眾，因痛風及眼疾啟動視訊醫療服務。

嘉義縣長翁章梁表示，武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）國內已有252例確診，所幸嘉義縣維持零確診，目前縣內接受居家檢疫約800人，居家隔離7人，請確實遵守中央檢疫隔離規定，如有就醫需求，撥打3621150關懷專線，24小時有專人服務，切勿擅離居家檢疫或隔離處所。（編輯：陳清芳）1090326

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