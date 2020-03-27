機車事故增加 柯文哲認與外送員有關促分析

（中央社記者梁珮綺台北27日電）台北市長柯文哲今天主持交通會報，認為機車事故件數增加，應與美食平台外送員有關，要求交通局統計與分析，若占比超過5%，就要列為重點項目，必須針對外送員進行交通安全訓練。

柯文哲表示，防疫期間，整個交通流量應該下降，但美食平台業者業績卻往上升，「我猜，3月車禍物流業占比一定上升，一旦超過5%，就是高危險群」。

柯文哲上午10時在市政大樓12樓劉銘傳廳主持交通會報，認為北市今年1、2月因機車事故受傷的4325人中，美食平台外送員就占188人，比例雖然不到5%，但外送員仍是高風險行業，職業安全相當重要。

台北市交通警察大隊統計顯示，北市今年1、2月機車肇事件數為1853件，較前3年基準值1714件增加139件，肇事原因以「未注意車前狀況」、「超速失控」為主，年齡層則是18歲至25歲族群最高；今年1、2月機車受傷人數為4325人，年齡層為18至25歲最高，約有1450人，外送員部分為188人。

交通警察大隊去年10月起進行統計，發現外送員騎機車肇事件數確實增加。柯文哲要求交通局進行數據分析，若外送員在機車肇事與受傷件數的占比上升，就要列為重點項目，針對其擬定改善計畫。

此外，柯文哲認為，外送員有路邊臨停需求，交通局應要有相關配套。

台北市停管處回應，北一女中周邊有劃設機車限時15分鐘暫停區，足以使用，也持續與業者溝通，由業者提出需求點後設置，而傳統市場有接單等外送需求，也會與地方進行溝通及設置。（編輯：戴光育）1090327