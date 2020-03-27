疫情衝擊出國遊客回流 墾丁訂房率破8成

（中央社記者郭芷瑄屏東縣27日電）武漢肺炎疫情造成遊客銳減，不過，墾丁清明連假凱撒、福華等大飯店及特色民宿訂房率約達8成到9成5，業者表示，往年清明連假約只有4成訂房，顯見出國遊客回流。

墾丁清明連假訂房率到今天為止，凱撒、福華等大飯店及特色民宿約有8成到9成5左右，約集中在4月2日及3日；訂房率已達9成5的凱撒飯店業者表示，連假期間並沒有優惠價。福華渡假飯店總經理張積光表示，原本4月2日、3日訂房客滿，但受前2天確診人數突破200例影響，訂房數又減少約1成。

不過，張積光說，獨立空間的Villa訂房率攀升，往年連假約只有4成訂房，今年訂房率7至8成，顯見出國旅遊的遊客回流。

墾管處表示，墾丁國家公園旅遊人次由103年的800多萬人逐年下滑，今年2月份的遊客僅17萬人次，又較去年同期的44萬人次減少約6成，不過，遊客減少也連帶使墾丁環境發生劇變。

墾管處表示，這些改變包括墾丁攤商明確標價、布置垃圾桶、南灣洋傘顏色統一、民宿業者汰弱留強、業者及公部門持續加強環境整理，每年淨灘相關活動高達20場以上、景點增設無障礙設施、當地協會認養環境維護等，正無聲無息改變整個墾丁環境。

墾管處指出，現在墾丁最夯的是生態旅遊，墾管處與當地社區合作，目前有高達10個以上的社區及30條以上的生態旅遊路線；海域遊憩也完成相關開放遊憩規範、包含自由潛水、獨木舟、立式划槳、新增潛點等新的開放項目。

另外，墾管處也利用最近很夯的國內外類似景點對照圖促銷，「墾丁有大尖山，何必冒險去富士山」、「有無敵海景與海底世界，何必冒險去澳洲黃金沙灘、大堡礁」等，還推銷墾丁有「高效能日光殺菌，超療癒碧海藍天，要健康來墾丁」。

屏東縣政府交通旅遊處長黃國維表示，疫情期間縣府鼓勵國內自由行，團客的旅遊要做好自主健康管理。（編輯：洪學廣）1090327