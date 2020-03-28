台東最美星空導覽4月登場 即起開放報名

（中央社記者盧太城台東縣28日電）去年創下熱門場次開放報名就秒殺的台東最美星空導覽活動，今年從4月到10月持續舉辦，已開放網路報名，共計有56場次，全程免費。

台東縣政府交通及觀光發展處今天表示，台東縣政府於2019年首創台東最美星空導覽活動，一開始辦理就造成轟動，受到全台民眾熱情的關注，熱門場次名額更是一開放報名就秒殺。

交觀處表示，今年的最美星空導覽活動，從4月11日到到10月持續舉辦，共計56場次，星空導覽活動全程免費，已於27日起開放報名，全台民眾不分年齡皆可參加。

交觀處表示，台東縣為台灣本島光害極低的城市，擁有最適合賞星的天然環境，是觀星迷必訪的地區之一。活動現場除了基本天文知識、星空神話故事、也有不定期天文望遠鏡操作，增加更多觀星實作樂趣。為維護導覽品質，每梯次僅開放20人報名，名額有限，額滿為止，歡迎民眾踴躍上網報名。

台東縣長饒慶鈴表示，除「台東最美星空導覽活動」外，也將推廣系列活動，今年6月開始將舉辦7場「台東最美星空音樂會」，詳情請上台東最美星空官方臉書（Facebook）粉絲專頁及Instagram關注相關訊息。

饒慶鈴也提醒，因應武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情，到台東旅遊也要做好防疫，勤洗手並於參與活動時配戴口罩，現場也會替民眾量測體溫及酒精消毒。（編輯：謝雅竹）1090328