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勇消張哲嘉入祀忠烈祠 盧秀燕宣讀英勇事蹟

最新更新：2020/03/29 18:51
台中市消防局小隊長張哲嘉去年因搶救工廠火警時因公殉職，29日入祀台中市北區忠烈祠，市長盧秀燕（前）宣讀他的英勇事蹟、致意追思。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　109年3月29日
台中市消防局小隊長張哲嘉去年因搶救工廠火警時因公殉職，29日入祀台中市北區忠烈祠，市長盧秀燕（前）宣讀他的英勇事蹟、致意追思。（台中市政府提供）中央社記者蘇木春傳真　109年3月29日

（中央社記者蘇木春台中29日電）台中市消防局小隊長張哲嘉、謝志雄，去年因搶救工廠火警時因公殉職，張哲嘉今天在春祭國殤典禮入祀台中市北區忠烈祠，由市長盧秀燕宣讀他的英勇事蹟，追思為國犧牲奉獻精神。

台中市百慕達紙器廠與群峪公司去年10月發生火警，造成消防員張哲嘉、謝志雄殉職，兩人獲總統頒發褒揚令、追晉為小隊長，並可依忠烈祠祀辦法入祀。

台中市遙祭黃陵春祭國殤典禮，今天在北區及豐原區忠烈祠舉行，分別由盧秀燕及副市長黃國榮擔任主祭官，帶領各界代表、烈士遺族家屬祭祀。北區忠烈祠同時舉行消防局小隊長張哲嘉入祀安位典禮。

盧秀燕會後接受媒體聯訪時表示，市府每年都會舉辦春祭國殤典禮，追思為國殉職的烈士，今天同時也為去年英勇撲滅火災，卻不幸殉職的小隊長張哲嘉舉行入祀典禮，「他是國家英雄，也是城市的救難英雄」，往後將與歷代烈士一起永遠緬懷。

消防局表示，另一名殉職英雄小隊長謝志雄，將於秋祭國殤入祀台北忠烈祠，希望民眾能永遠感念這些為國家及人民堅守崗位、盡忠職守、捨己救人的英雄。（編輯：方沛清）1090329

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