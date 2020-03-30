武漢肺炎衝擊 屏東啟動藝文紓困方案

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情衝擊藝文產業，屏東縣政府啟動藝文紓困方案，針對進駐文化處場域營運的商家、申請表演藝術補助與場地租借的單位，提供補助或減免。圖為勝利星村。中央社記者郭芷瑄攝109年3月30日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣30日電）新冠肺炎疫情衝擊藝文產業，屏東縣政府啟動藝文紓困方案，針對進駐文化處場域營運的商家、申請表演藝術補助與場地租借的單位，提供補助費、場地費、租金及權利金減免。

文化處長吳明榮今天表示，這些優惠，適用期間為今年2月1日至6月30日，目的是為了減輕藝文工作者或團隊營運負擔。

吳明榮表示，疫情持續升溫，屏東演藝廳3月至6月藝文表演活動，目前陸續有20檔節目取消或延期；4月4日、5日在屏東演武場的Sweet Child寶咖咖－兒童節甜點市集，也宣告取消。

吳明榮說，委外經營的藝文場館近期因人潮銳減，店家及團隊營運大受影響，縣府參酌「文化部對受嚴重特殊傳染性肺炎影響發生營運困難產業事業紓困振興辦法」提出紓困方案，除了藝文團隊，另包括勝利星村創意生活園區各商家、「讀者城市」閱讀文創館，減免5個月租金及權利金的50%，以減少疫情衝擊。

目前勝利星村已營運中的商家19戶、以及進駐演藝廳藝術商場的讀者城市，共計減免金額約新台幣145萬元，希望能讓業者度過疫情寒冬。

表演藝術部份，文化處表示，原訂2月1日至6月30日期間演出的團體，如取消演出，給予原核定金額50%補助，已收取相關場地費用，全額退費；如延期或如期演出，包含綵排費、場地費、水電費予以免繳優惠，酌收演出當天清潔費。

文化處表示，這項藝文紓困方案自公告日起接受申請，申請截止至12月31日止。（編輯：屈享平）1090330