清明連假首日 蘇花改及南迴改車多但順暢

（中央社記者張祈花蓮縣2日電）武漢肺炎疫情延燒，花蓮、台東維持零確診，成為不少民眾清明連假出遊首選，今天連假首日，蘇花改南下、南迴改北上路段都有明顯車潮，截至下午4時，花東兩縣車流還算順暢。

公路總局第四區養護工程處發布新聞稿指出，蘇花改南下車流明顯增加，截至下午3時，宜蘭往花蓮方向累計1萬3000多輛車，最高峰在清晨6時許，1小時湧進上千輛車。

花蓮新城警分局指出，花蓮今天陰雨，上午南下車潮明顯增多，但不至於壅塞，行車速度維持時速40至50公里，預估車多現象在傍晚過後會逐漸緩解。

南迴公路方面，公路總局第三區養護工程處大武工務段指出，北上車流今天凌晨後逐漸增加，車輛累計至下午3時許，約有8300多輛，較平日車流量成長近1倍，預計傍晚後、用餐時間會逐漸減少。

大武工務段指出，因南迴改台東段拓寬為兩線道，北上車潮並沒有造成台東路段塞車、回堵，雖行車速度較平時慢一些，但整體來說還算順暢。

不過，南迴公路沿途海景迷人，只要有空地處就會有遊客停車欣賞美麗的太平洋，知名景點多良火車站下方的公路兩旁就停滿車子。（編輯：陳俊碩）1090402