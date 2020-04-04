在台居家檢疫 賴峰偉：鄉親不會孤立無援

（中央社澎湖4日電）清明假期，澎湖縣長賴峰偉指派縣府台北辦公室關心在台北、新北、桃園等地居家檢疫的澎湖鄉親。他在寫給「給在台灣居家檢疫鄉親的一封信」表示，懂想家的心情，但你們不會孤立無援。

中央疫情指揮中心規定，4月1日起，所有離島居民返國後，必須在台灣本島完成14天的居家檢疫，才能搭乘大眾運輸返回離島。依澎湖縣政府統計，目前有9名鄉親入住台灣的防疫旅館、6人已預約。

賴峰偉今天表示，日前即指示台北辦公室在北中南洽妥充足、平價的防疫旅館、檢疫處所，每晚房價2200元至3000元，每人可申請1000元防疫補償，縣府還加碼補助每房每日最高1200元，補助額度全國最高，大幅減輕民眾負擔。

縣府台北辦公室主任陳其育表示，防疫期間，賴峰偉必須主持防疫會議，無法親自至台灣，因此特別交代台北辦公室慰問在台居家檢疫的鄉親，並向防疫旅館人員、檢疫所護理人員表達謝意。

陳其育說，台北辦公室為每名在台居家檢疫的鄉親準備一份點心盒，內還有賴峰偉所寫的「給在台灣居家檢疫鄉親的一封信」，感性寫著「懂你們想家的心情…，雖然疾病讓我們暫時分離，心卻更加靠近」，他告訴鄉親們不會孤立無援，檢疫期間給予全天候服務。

陳其育表示，由於有人入住時日用品準備不足，台北辦公室同仁到賣場代購後，透過防疫旅館、檢疫所員工轉交，在現場也一一與入住鄉親通電話，關心是否住得習慣、身體狀況等。

陳其育也代表縣府向值勤的台北市聯合醫院護理人員表達感謝，檢疫所內設有護理站，24小時有護理人員值班，隨時關切居家檢疫者身體狀況，若有身體不適，或出現咳嗽、發燒症狀，都能獲得即時的醫療服務。（編輯：孫承武）1090404