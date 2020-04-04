南投清境溪頭湧大批遊客 警站崗籲保持社交距離

清明連假期間，各大景點湧現人潮，為提醒遊客保持防疫社交距離，南投警方出動員警前往清境農場售票處，持大聲公呼籲民眾排隊時務必保持一定距離。（南投縣警察局提供）中央社記者吳哲豪傳真 109年4月4日

（中央社記者吳哲豪南投4日電）清明連假，不少民眾前往南投縣內的觀光景點遊覽，為提醒民眾保持適當社交距離，南投警方特別前往清境農場、合歡山及溪頭森林遊樂區等宣導，提醒民眾戴上口罩，保持適當距離。

清明節連假開始前，中央流行疫情指揮中心才呼籲民眾保持適當社交距離，儘可能在室內保持人與人相距1.5公尺，室外1公尺，如無法維持則應該戴口罩；不過連假期間，墾丁、阿里山森林遊樂區等湧入大批人潮，指揮中心因而特別發出簡訊提醒民眾。

南投縣內觀光景點人潮雖然不像墾丁這麼多，如清境農場周邊民宿住宿率約在5成上下，位於日月潭風景區的九族文化村昨天入園人數約為3000多人，不過南投警方今天仍派出員警前往清境農場、溪頭森林遊樂區等進行宣導。

南投縣警察局仁愛分局松岡派出所長陳鴻進率領員警，前往清境農場青青草原售票處等人潮聚集處手持大聲公，呼籲民眾保持適當社交距離。

南投竹山分局的員警也拿大聲公和標語，前往溪頭森林遊樂區呼籲民眾戴口罩保護自己和他人，排隊時也要和前方保持適當距離，有民眾看到員警在風景區指揮交通，大聲跟員警說，「你們辛苦了」。（編輯：洪學廣）1090404