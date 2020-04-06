罷韓案推動 公民團體：無關特定政黨與派系

（中央社記者王淑芬高雄6日電）公民團體發起「罷韓」2階連署，連署書查對將完成並近成案。面對可能6月中旬舉行的罷免投票，提案法定領銜人陳冠榮等人強調罷韓案推動無關特定政黨或派系、個人。

陳冠榮、「Ｗecare高雄」發起人尹立今天接受中央社記者採訪，兩人都表達「推動罷韓是希望高雄市民有一個重新選擇市長的機會」，無關特定政黨、派系與個人。至於罷免成案後的市長補選，尹立說「尊重人民的決定」；陳冠榮表態「我個人不希望碰市長選舉」。

兩人都對罷免成案表達十足信心，也深信罷韓可以成功，盼高雄市可以因為市長補選選出一名好的市長。被問到「什麼才是好的市長？」尹立表示，韓國瑜說大話缺乏誠信、沒有施政願景，乃至於平權的發言都令人失望。陳冠榮也批評韓國瑜無心市政，盡是浮誇不切實際的施政，沒有政績還製造假弊案，不得民心。

預估罷免成案後，最慢要在6月中旬罷免投票；面對可能的市長補選，藍綠政黨及派系已悄悄布局，即使國民黨極力護韓也表態要協助韓國瑜度過難關；不過仍有國民黨籍高雄市議員認為在不得已的情形下，韓國瑜的3名副手都可能是接棒的參選人。

民進黨方面，對罷韓案的態度與後續可能的市長補選，市黨部主委選舉（暫訂5月24日）被視為前哨戰，目前有立委趙天麟、高雄市議員高閔琳表態參選。高閔琳在3月28日透過臉書表態參選，除了聲明要推動民進黨年輕化，受關注的是針對罷韓案，反對任何政黨主導罷免，也反對罷免和補選掛勾。

趙天麟在3月29日當天宣示參選主委的3個使命就是完成罷韓補選、開放民進黨、完成民進黨重返執政的成績單。他認為，國民黨新任主席江啟臣將「護韓」視為第一戰，面對即將展開的罷免投票及市長補選，政黨的使命及攻防功能應該有所發揮。

罷韓公民團體在3月9日提交約40萬份第2階段的罷韓連署書給主辦機關高雄市選委會，依選罷法規定，要在40天內完成查對，即4月18日前送交中選會。以高雄市約228萬公民數計算，2階連署要有10%以上選民簽署，也就是連署書門檻約23萬份就足夠；但是公民團體不僅取得約55萬份罷韓連署，還送交40萬份到市選委會，意在展現高雄市民的罷韓力道。（編輯：孫承武）1090406