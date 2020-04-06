業者砸百萬租舊倉庫活化 台鐵突稱耐震疑慮收回

（中央社記者管瑞平苗栗縣6日電）苗栗縣文創業者向台鐵承租閒置竹南2號倉庫，斥資數百萬元打造成在地文創空間，但開幕僅約1個月卻遭台鐵以建築結構耐震疑慮為由，要終止契約收回，令業者錯愕不已。

沃齊通公司負責人徐嘉明今天表示，去年7月與台鐵簽約，承租竹南車站旁2號倉庫，租期5年、可續租3年，他與妻子莊雅婷接手後，花費新台幣數百萬元整理、裝修，試圖活化65年歷史的頹圮舊倉庫，轉型為工藝文創展示空間。

重生後的老倉庫命名「中山168」，今年1月開幕，被視為竹南在地文化創意基地，陸續有跨領域工藝職人、作品進駐，並舉辦相關講座與手作課程，被譽為「苗栗小松菸」。

徐嘉明指出，但開幕不到1個月，台鐵便發函告知倉庫建築結構耐震力不足，要求收回，雙方數度開會協調，但台鐵局貨運服務總所台中貨運服務所3月30日回覆公文，仍要求公司盡速搬遷，配合終止契約返還標的，令他和妻子錯愕不已。

徐嘉明傳承家中鐘錶事業，與妻子致力將傳統鐘錶技藝轉型文創設計，除自創品牌「1多點」，更曾以融入客家料理「四炆四炒」的腕錶工藝作品，榮獲2019德國設計大獎。

他說，當初基於信任公部門才選擇承租，並以對工藝文化、地方創生角度長遠規劃，投入心血，豈料台鐵說收回就收回，顯有行政疏失，難道要業者承擔。

中央社記者事後致電台鐵局貨運服務總所台中貨運服務所，所內人員指出，相關問題須待單位發言人統一對外回覆；另外，消息傳出後，包括徐志榮、陳超明、邱顯智等多名立委也陸續表達關切介入了解。（編輯：洪學廣）1090406