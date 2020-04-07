台中版土耳其棉堡拉門遭破壞 林管處籲勿擅入

（中央社記者趙麗妍台中7日電）台中市和平區烏石坑溪出現宛如「土耳其棉堡」美景爆紅，湧入人潮，近來溪床邊的簡易拉門遭破壞，民眾易誤解為進入便道。東勢林管處今天呼籲，雨季山區常有降雨，溪水會瞬間暴漲勿擅入。

和平區烏石坑社區長榮橋下烏石坑溪緩式固床工程完工後，被遊客發現景色彷如土耳其棉堡，瞬間爆紅，網友譽為台中版「土耳其棉堡」，成為熱門拍照打卡景點，湧入大量人潮，和平警分局需增派警力維護交通秩序。

為維護民眾安全，東勢林管處在溪床便道設置簡易伸縮拉門及5面告示牌。東勢林管處指出，簡易伸縮拉門近日遭人鋪築塊石土方便道，門旁甫設立的告示牌誌也被土方掩埋傾斜，易造成民眾誤解該區可藉由便道進入，致身陷危險而不自知，且毀壞柵門為毀損公物，呼籲民眾不要以身試法。

東勢林區管理處強調，中部地區雨季即將到來，山區常會有降雨情形，於烏石坑溪上游溪水會瞬間暴漲，請民眾務必注意安全，不要進入水域以免發生危險。（編輯：黃世雅）1090407