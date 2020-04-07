台中捷運拚年底通車 文心森林站體首公開

台中捷運綠線預定年底通車，沿線設有18個車站，台中市長盧秀燕（左2）7日視察首度公開的文心森林公園站體，體驗閘門進出系統。中央社記者郝雪卿攝 109年4月7日

（中央社記者郝雪卿台中7日電）台中捷運綠線預定年底通車，其中的文心森林公園站體今天首度公開，市長盧秀燕前往視察站體內部及車廂設備時指出，這個車站就在公園內，民眾搭車時有如在樹海上行走。

台中捷運綠線全線有18個車站，每個車站結合在地特色而做不同設計，盧秀燕下午由台中市交通局長葉昭甫、台中捷運公司董事長林志盈等人陪同視察文心森林公園站，除操作售票機及閘門進出系統，並進入捷運車廂內體驗。

盧秀燕表示，捷運綠線年底即將完工通車，現正進行最後的整備、測試及訓練等工作，今天開箱的文心森林公園站位在公園內，民眾搭車時有如在樹海上行走，周邊環境在全台各捷運站中最美。

盧秀燕指出，捷運綠線設計以綠色為主，車廂內裝呼應輕簡設計，打造亮眼的座椅，馬卡龍色的粉紅博愛座及粉綠的一般座，讓民眾搭乘時不但感到安全快捷，還有夢幻浪漫的感受。

捷運綠線各站名編號也有巧思，盧秀燕指出，捷運綠線是台中市第1條捷運，車站編號從103a北屯總站至119台中高鐵站，空下編號101及102將預留給綠線往北延伸到大坑的經補庫站，並將往南延伸到彰化編號120、121等；未來位於台灣大道上的第2條捷運藍線編號，將以2開頭，第3條捷運橘線則以3開頭編碼，讓民眾容易識別。

葉昭甫表示，捷運綠線為中運量鋼軌無人駕駛系統，每列有2節車廂，載客量達536人，單側配有10扇門，可縮短乘客上下車時間，且2節車廂間有車間通道，方便乘客移動，能更有效率服務眾多乘客。（編輯：謝雅竹）1090407