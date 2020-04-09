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協助防疫 中市提高社區修繕費用補助上限

最新更新：2020/04/09 12:16
因應防疫期間社區整備需求，台中市政府將提高社區修繕費用的補助金額上限，增加的補助經費可用於社區公共環境消毒與公共溝渠、管道等修繕項目，加強環境維護。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年4月9日
因應防疫期間社區整備需求，台中市政府將提高社區修繕費用的補助金額上限，增加的補助經費可用於社區公共環境消毒與公共溝渠、管道等修繕項目，加強環境維護。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真　109年4月9日

（中央社記者郝雪卿台中9日電）因應防疫期間社區整備需求，台中市政府今天表示，將提高社區修繕費用補助上限，依社區規模與實際修繕費用，從原本的10萬元到20萬元，提高到12萬元到22萬元。

台中市都發局指出，為加強協助公寓大廈維護管理，鼓勵社區居民改善居住環境品質，市府已通過「台中市公寓大廈共用部分及約定共用部分維護修繕費用補助辦法」修正案，今年特別為這項補助增加新台幣600萬元預算，並搭配補助辦法第6條修法作業，社區依規模每一級距提高2萬元的補助金額上限。

都發局表示，根據新通過的修正案，補助上限自原本10萬元、15萬元至20萬元分別提高至12萬元、17萬元與22萬元。增加的補助經費，可用於社區公共環境消毒與公共溝渠、管道等修繕項目，加強環境維護及汰換老舊設施。

台中市住宅處提醒，這項補助預計5月正式上網公告，補助對象是針對社區已完成的修繕維護行為，須檢附4年內發票或收據正本進行申請，若施工前後照片無法辨識是否確實施工時，也須檢附施工中照片作為佐證。（編輯：黃世雅）1090409

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