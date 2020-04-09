金門迎城隍文化季喊卡 估損失上億元

（中央社記者黃慧敏金門縣9日電）武漢肺炎疫情持續延燒，金門縣金城鎮長李誠智今天宣布，取消年度盛會迎城隍文化季活動；至於傳統遶境和祭祀，尊重廟方決定。李誠智估計損失的觀光效益上看新台幣1億元。

李誠智受訪表示，武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）爆發後，2020大甲媽祖遶境受到外界諸多關注，最終確定延期辦理；而金門迎城隍系列活動是否照常舉辦，也一直困擾金城鎮公所和城隍廟管理委員會。

經過李誠智與廟方連日來的沙盤推演及探討，最終決定取消。至於傳統的「香路」遶境及祭祀活動是否舉行，鎮公所則尊重廟方安排。

李誠智表示，每年金門迎城隍吸引兩岸多地信眾和旅客前來，由於活動長達一個月，中間會遇上5月1日中國大陸勞動節長假，遊客更是爆表，去年高達4萬觀光人次；今年活動取消，預計損失上億元收益。

他說，這是40年來，迎城隍活動首次取消，即便17年前SARS期間仍然照常舉辦。

每年迎城隍活動中，「蜈蚣座親子嘉年華踩街」倍受歡迎，開放報名即「秒殺」，還曾登上金氏世界紀錄；李誠智說，如果年底疫情穩定，到時將考慮舉辦親子蜈蚣座。至於廟口的「祈福牆」及靜態活動將援例或調整規模辦理，為地區祈福，期盼早日安度疫情。

金城鎮公所表示，每年農曆4月12日的迎城隍是金門島上最大的民俗慶典，本地及旅居外地遊子都會回鄉參與，其中，保有閩南宗教慶典特色的迎城隍遶境，金門特有的輦轎、藝閣、人力蜈蚣座、神將、打花草等，高度展現居民的投入程度與認同感，金城鎮公所也將這項慶典視為年度大事。

金門舊稱浯島，今年適逢浯島邑主城隍遷治340週年。李誠智表示，受到武漢肺炎疫情影響，本地觀光來客數大幅衰退，此時再辦理觀光行銷活動實質意義不大。其次，公所考慮到疫情日趨嚴峻，避免造成防疫困擾，不得不做出取消迎城隍宗教文化觀光季活動的決定。（編輯：謝雅竹）1090409