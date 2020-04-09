北市晚間稽查酒店舞廳 違者開罰

（中央社記者梁珮綺、侯文婷台北9日電）酒店一名女公關傳確診，指揮中心今天宣布，全台酒店、舞廳即日起停業。台北市副市長黃珊珊表示，晚上會聯合稽查，若業者仍營業，將依違反傳染病防治法開罰3000元至1萬5000元。

黃珊珊下午2時主持北市府因應2019新型冠狀病毒疫情小組第28次應變會議，結束後接受媒體聯訪時，做上述表示。

俗稱武漢肺炎的2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今天宣布，全台酒店、舞廳即起暫停營業，期間視疫情發展而定。而其他夜店或酒吧，會持續宣導安全社交距離和戴口罩；台中市長盧秀燕則宣布八大行業採實名制，否則將依違反傳染病防治法開罰。

台北市商業處副處長江美玲表示，台北市共有72間酒店、10間舞廳。

黃珊珊表示，台北市對八大行業本就有管理辦法，平常也有進行聯合稽查，中央既然已明確下令要酒店和舞廳停業，地方政府就是比照辦理，晚上將前往稽查，若業者仍營業，將依違反傳染病防治法第37條第1項第6款開罰3000元至1萬5000元。

至於其他八大行業是否採取實名制，黃珊珊說，會在聯合稽查時勸導，否則若要求實名制但又做不到，或沒有相關因應的罰則，意義也不大。如夜店在道德勸說下幾乎已經停業。

她說，在疫情期間，很多店家營業時間都已減少。（編輯：李亨山）1090409