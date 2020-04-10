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中市實施特種行業實名制 首日加強稽查

最新更新：2020/04/10 00:18

（中央社記者郝雪卿台中9日電）台中市長盧秀燕今天宣布對特種行業實施實名制以加強防疫，台中市政府深夜就率隊前往特種行業營業場所執行聯合稽查，發現業者與消費者都配合防疫，沒有違規情事發生。

帶隊聯合稽查的台中市經發局長張峯源表示，晚上前往台中2家舞廳、2家KTV聯合稽查，其中KTV稽查重點包括落實實名制登記、戴口罩、量體溫、容留人數等，KTV業者配合度相當高，業者指稱今日即配合市府推動實名登記，進入人員需填具姓名、體溫、電話等資訊，如不配合則拒絕進入消費。而今天稽查的2家舞廳也確實配合中央規定停業。

在KTV唱歌的民眾表示，進入KTV時，業者確實有實名登記，大家願意配合市府的防疫措施，共同努力，才能防堵疫情。

市府表示，日前已祭出「強力稽查、柔性勸導」策略，促使多家大型娛樂業者停業1至2週，全面展開消毒防疫工作。清明連假過後，部分業者陸續恢復營業，市府持續稽查臨檢，逐一過濾居家檢疫及隔離名單，預防違規對象趴趴走。

為加強防堵疫情，除了酒店、舞廳今日起配合中央暫停營業外，市府更要求視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業等特種行業，實施「實名制」，業者並須落實出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、室內外保持社交距離等，若有違者將依「傳染病防治法」規定裁罰3000元至1萬5000元。（編輯：徐崇哲）1090409

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