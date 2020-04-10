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金門岸際又見死亡海豚 死因待查

最新更新：2020/04/10 12:21
海巡署金門岸巡隊10日表示，岸巡在金沙鎮船型堡岸際發現一隻死亡鯨豚，外觀大致良好，無明顯外傷，死因不明，這是金門地區今年第7起鯨豚擱淺死亡案。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年4月10日
海巡署金門岸巡隊10日表示，岸巡在金沙鎮船型堡岸際發現一隻死亡鯨豚，外觀大致良好，無明顯外傷，死因不明，這是金門地區今年第7起鯨豚擱淺死亡案。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年4月10日

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）海巡署第九（金門）岸巡隊今天表示，岸巡人員在金沙鎮船型堡岸際發現一隻死亡鯨豚，外觀大致良好，無明顯外傷，死亡原因不明。這是今年金門地區第7起鯨豚擱淺死亡案。

金門岸巡隊今天發布新聞稿指出，岸巡隊第一機動巡邏站9日執行巡邏勤務時，在船型堡岸際發現一隻死亡鯨豚，隨即通報第十二巡防區通報金門縣政府水產試驗所派員到場協處。

經海洋課人員觀察，死亡鯨豚長約67公分、寬約15公分，品種是保育類幼體露脊鼠海豚，主要分布在亞洲地區海域，數量極為稀有；由於性別及死因尚無法判別，將帶回水試所冰存採樣檢驗，以鑑定死因。

海巡署呼籲，保護保育類動物是每一個居住在這塊土地上人們的責任，為了給予後代子孫更豐富的自然資源，除不應濫捕濫殺保育類動物外，更應積極地愛護生存環境。若民眾有遇海洋保育相關案件，請立即撥打118免費報案專線，海巡署將於第一時間派人協處。（編輯：謝雅竹）1090410

海巡署金門岸巡隊10日表示，人員執行巡邏勤務時，在船型堡岸際發現一隻死亡鯨豚，隨即通報縣府水產試驗所派員到場；經海洋課人員觀察，死亡鯨豚長約67公分、寬約15公分，品種是保育類幼體露脊鼠海豚。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年4月10日
海巡署金門岸巡隊10日表示，人員執行巡邏勤務時，在船型堡岸際發現一隻死亡鯨豚，隨即通報縣府水產試驗所派員到場；經海洋課人員觀察，死亡鯨豚長約67公分、寬約15公分，品種是保育類幼體露脊鼠海豚。（金門岸巡隊提供）中央社記者黃慧敏傳真 109年4月10日
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