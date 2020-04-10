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配合縣政府輔導 蘭嶼誕生合法登記民宿

最新更新：2020/04/10 15:26

（中央社記者盧太城台東縣10日電）台東蘭嶼鄉過去因土使用受限、建築物未取得使用執照，導致全島民宿皆無法取得合法登記，在台東縣政府多年輔導下目前已有4家取得合法民宿登記證。

蘭嶼因全島都是原住民保留地，早期無法登記私有土地，建築物無法申請建照及使用執照，因此島上的120多家民宿無法依一般程序取得合法登記。

隨著原保地解放可以登記私有，台東縣政府這幾年積極輔導蘭嶼民宿業者取得合法登記，今天公布首波4家民宿取得合法登記。

台東縣政府交通及觀光發展處今天表示，經縣府於民國108年委託專業團隊進入蘭嶼輔導，目前有13家業者送件申請，已有4家取得合法民宿登記證，這是一重大突破，其餘9家也將陸續合法，預計6月底前可望有13間業者取得合法民宿登記證。

台東縣長饒慶鈴表示，蘭嶼地區居民的房屋多數位於原住民保留地，且都沒有申請建照及使用執照，因此無法依一般程序取得合法民宿設立登記。因應中央法規的鬆綁，縣府於108年委託專業團隊針對有意願的民宿業者進行輔導，並依據建築、土地條件，挑選蘭嶼25家業者優先輔導合法化。（編輯：黃世雅）1090410

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