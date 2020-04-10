金湖常見早年國軍精神標語 盼疫情中激勵士氣

金門縣金湖鎮長陳文顧（右）10日表示，鎮內有不少早年國軍留下的精神標語，盼這些標語能在疫情嚴峻時期提振民眾士氣。圖為當地民眾陸炳仁（左）向陳文顧介紹老家前標語。中央社記者黃慧敏攝 109年4月10日

（中央社記者黃慧敏金門縣10日電）武漢肺炎疫情肆虐，多數民眾宅在家裡，不敢外出。金門縣金湖鎮長陳文顧今天說，鎮內有不少早年國軍留下的精神標語，希望這些標語能在疫情中提振民眾士氣，也成為打卡夯點。

武漢肺炎（2019年冠狀病毒疾病、COVID-19）疫情在全球高燒不退，陳文顧下午帶領媒體走訪鎮內反共和精神標語表示，自1949年國軍撤退來台，距今已70多年，當時部隊約有10萬大軍駐守金門，由於人數眾多，有的駐防海邊、坑道、太武山，另有駐紮在村里民房。

陳文顧說，國軍退守金門後勵精圖治，時時準備反攻大陸，期間為激勵國軍士氣提升戰力，在各重要駐地牆壁立下精神標語，如新頭村「實行三民主義」、「完成國民革命」、料羅村「消滅朱毛漢奸」、「軍民團結消滅朱毛」、「軍民一家」、山外村「獨立作戰，自力更生，堅持到底，死裏求生」、「消滅朱毛」，以及尚義三角精神標語等。

當地民眾陸炳仁說，他的老家牆上寫有「完成國民革命」，每逢看到這些字，就讓他回想起當年與國軍同住一屋簷的情景，很懷念當年軍民一家的情感。

陳文顧說，歷經八二三砲戰、古寧頭大戰等大小戰役，多少英勇國軍犧牲性命，才守住了前線，讓台澎金馬有日後的繁榮發展。他說，鎮內有許多反共、精神標語，這些是戰地遺跡及昔日官兵深刻血淚的回憶，也代表當時國軍刻骨銘心的渴望與目標，同時是金門最具特色的觀光資源。

縣政府在去年主辦「2019金門老兵召集令」吸引數千老兵回金門舊地重遊。陳文顧說，基於老兵對金門的熟悉度及特有情感，這許許多多的文字標語成為老兵尋覓的焦點。

金湖鎮公所計畫盤整鎮內的精神標語並修復，陳文顧說，一方面希望這些當年同仇敵愾的標語，能在疫情瀰漫的無奈氣氛下，成為提振民眾士氣的動力；更期待疫情結束後，能吸引老兵及觀光客來體驗戰地史蹟、戰地氣息，成為拍照打卡亮點。

鎮公所也期盼透過這些標語喚醒民眾記取歷史教訓，明白戰爭無情，珍惜無價的和平。（編輯：謝雅竹）1090410