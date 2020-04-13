防範疫情擴散 彰化5月千人就博會暫緩辦理

（中央社記者蕭博陽彰化縣13日電）彰化縣政府今年規劃5場大型就業博覽會，每場提供上千職缺，首場3月21日圓滿落幕，但為防範武漢肺炎疫情擴散，縣府今天宣布，5月23日在員林國小的第2場就業博覽會暫緩辦理。

武漢肺炎（2019冠狀病毒疾病，COVID-19）疫情未歇，彰化縣政府3月2日召開記者會宣布，防疫也要拚經濟，今年仍規劃5場千人大型就業博覽會，首場3月21日在南郭國小圓滿落幕，第2場原定5月23日在員林國小登場，但考量疫情，縣府今天宣布暫緩辦理。

彰化縣府勞工處表示，為協助求職、轉職勞工順利就業，今年規劃辦理大型就業博覽會，每場次提供1000多個就業機會，但考量集會活動人潮擁擠可能增加疫情傳播風險，原定5月23日舉辦的第2場就業博覽會暫緩辦理，但勞工處就業服務不停止，歡迎多利用。

勞工處表示，雖然第2場就業博覽會暫緩，但縣府8個就業服務台持續提供多元且專業就業服務及職缺媒合，並依事業單位徵才需求，全年度不定期辦理單一、小型徵才；除運用8個就業服務台臨櫃服務，民眾在家上網到彰化就業通平台、台灣就業通等網站也能找工作。

另外，彰化縣府教育處也宣布，終身學習機構學員來源多元、年齡層分布廣，為配合防疫，經召集相關單位研商，彰化縣社區大學、樂齡學習中心、新住民學習中心、社區多元學習中心、社區多功能學習中心及成人教育班等終身學習機構，課程順延到5月4日開課。（編輯：張雅淨）1090413