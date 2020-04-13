憂五一連假人潮成疫情風險 台東縣府定防疫守則

（中央社記者李先鳳台東縣13日電）擔憂五一連假旅遊人潮恐帶來疫情風險，台東縣政府與觀光旅遊公協會今天商討相關措施，會後共同申明「防疫123，一個原則、二個建議、三個堅持」從嚴守護台東。

台東縣是否要在五一連假對遊客數實施總量管制，連日來在地方網路社群引起討論，一般民眾擔心疫情，希望管制；但台東縣觀光、餐飲、伴手禮等業者向縣長饒慶鈴反映，受武漢肺炎疫情影響，2月至今業績慘澹，希望接下來的連假不要實施總量管制。

台東縣政府交通及觀光發展處表示，五一連假即將來到，前來台東的民眾或旅遊人潮可能增多，縣府除了在旅館及民宿防疫工作上加強稽查與宣導，面對後續而來的連假，縣府與旅宿業者將落實防疫工作，共同守護台東。

交觀處指出，縣政府與觀光旅遊公協會共同申明的「防疫123」的內容有一個原則、二個建議、三個堅持。

一個原則：透過產官學共同的努力，防疫從嚴，全力守護台東。二個建議分別為：建議於群眾聚集處戴口罩，保持安全社交距離、經常洗手、曬太陽、多喝水。建議身體微恙、有國外旅遊史或居家檢疫者，應避免外出旅遊觀光；健康者來台東旅遊，建議遊客採取實名預約方式，不接受臨時訂房，並採小團體2至4人為宜。

三個堅持：第一是出入旅宿一律都戴口罩，沒有戴口罩者拒絕入住，額溫槍測到體溫超過攝氏37.5度者拒絕入住，現場直接退費給客人，遊客務必誠實交待個人TOCC（旅遊史、職業別、接觸史、群聚等）。

第二是定4月為清潔防疫月，縣府除平常環境清潔工作外，針對重要旅遊景點一週至少3次消毒殺菌，並提高環境衛生清潔次數。景點遊憩業者，針對旅遊設施（腳踏車、機車、汽車、遊樂設備）等，只要用過隨即消毒，也會增加環境清潔頻率。

第三是全力配合衛生福利部疾病管制署的指引及頒布時程政策，包含針對重要觀光景點及夜市等採取「總量管制」，或實施單一出入口管制流量、以及車輛或行人的彈性分流等政策。

饒慶鈴呼籲民眾，現在是國內防疫的關鍵時刻，希望觀光旅遊業者一起努力，共同守護台東，也建議民眾應避免涉足人潮聚集、密閉空間及易造成群聚感染的營業場所，以降低遭到感染的風險。（編輯：黃世雅）1090413