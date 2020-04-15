樂遊台中山城美景 郵輪式公車將上路

台中市觀旅局推動「台灣好行－谷關七雄線」，預計下半年上路，以郵輪式公車模式營運，民眾可暢遊台中山城。圖為谷關捎來步道。（台中市政府提供）中央社記者趙麗妍傳真 109年4月15日

（中央社記者趙麗妍台中15日電）台中市觀旅局推動「台灣好行－谷關七雄線」向交通部爭取補助獲選，預計下半年上路，以郵輪式公車模式營運，車上配有隨車導覽員解說景點，遊客慢遊大坑、新社、谷關等景點。

台中山城地區擁有豐富觀光資源，谷關泡湯、新社香菇街、大坑登山步道，但因缺乏主要大眾交通運輸，影響自由行旅客到訪意願，適逢今年交通部觀光局徵選「2020脊梁山脈旅遊年－台灣好行」新闢路線計畫，台中市觀旅局提案後自15條路線中脫穎而出。

觀旅局指出，「台灣好行－谷關七雄線」規劃採郵輪式公車模式營運，預計下半年上路，每天上、下午各開行1車次，由台中火車站出發，規劃停留大坑九號步道、新社著名地標星願紫風車及谷關遊客中心，單趟約5.5小時。

郵輪式公車上配有隨車導覽員，將全程為旅客進行車上及景點解說，讓旅客深度走訪台中山城，慢遊感受各個景點趣味，非常推薦給第一次到訪台中山城的旅客來體驗。

觀旅局長林筱淇表示，台中有大坑、新社及谷關三大山岳旅遊景點，從淺山至中級山，受遊客喜愛。近年投入經費，進行大坑登山步道及廁所新建與維護、谷關溫泉泡腳池等硬體改善；並舉辦國際花毯節、山城慢遊心體驗、好湯溫泉季、谷關七雄登山趣等活動，推廣台中山城區域觀光。（編輯：方沛清）1090415