跨越語言隔閡 嘉義外事警察助外籍人士居家檢疫

（中央社記者姜宜菁嘉義市15日電）嘉義市有42名從農曆年後至昨天，需要居家檢疫14天的外籍人士，嘉義市警察局外事警察跨越語言隔閡，協助外籍人士完成居家檢疫，平均每名外事警察至少需關懷10到11人。

據嘉義市警察局外事科統計，累計有42名外籍人士需要居家檢疫，其中印尼14名最多，越南13名次之。

嘉義市警察局外事科長呂明修表示，4名外事警察負責外籍人士居家檢疫業務，單日最高曾有32名外籍居家檢疫者需要關懷，平均每名外事警察至少需要關懷照顧10到11名的外籍人士，不僅要跑居家檢疫現場、更要電話關懷，幾乎是手機不離手。

嘉義市第一警分局外事警察洪銘駿精通英文和越南語，對於為數不少的依親或移工來台的越南人，洪銘駿每天以越南語問候與關懷，讓越南兄弟姊妹備感溫暖。

外事科巡官王崑霖提到，居家檢疫的外籍人士較關心送餐、垃圾丟棄和政府發的防疫包等問題，警察局也協助外籍人士轉介到市府社會處，請領防疫補償金。

有名英國籍居家檢疫者獨自住在嘉義市，每天半夜與英國公司視訊回報工作內容，警方某天晚間發現他手機無法定位，立即到住處尋人，經確認為居家檢疫者手機沒電斷訊，並未趴趴走，虛驚一場。

不過，幸虧外籍人士也樂意配合防疫，雖然14天無法出門難免苦悶，但也在員警溫暖的問候下解除煩憂，「人在國外也有被保護」。（編輯：洪學廣）1090415