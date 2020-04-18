罷韓團體街頭宣傳6/6投票 籲韓國瑜知所進退

（中央社記者陳朝福高雄18日電）中選會昨天開會確定高市長韓國瑜罷免案成案，並於6月6日舉行投票。罷韓團體今天街頭宣傳要市民站出來投票，也呼籲韓國瑜知所進退，否則就跟高雄市民直球對決。

罷韓案成案隔日，「罷韓四君子」罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞部副主任張博洋和公民割草行動發言人李佾潔，上午與志工到高市五福路、中山路口四個路口高舉「6月6日非韓不投」文宣，引起路人注目。罷韓志工比照選舉，今明兩天各安排3場站路口宣傳投票的行程，日後將視疫情狀況，持續安排路口宣傳。

陳冠榮表示，罷韓案昨天成案後，很多人都開心到睡不著覺。6月6日罷韓投票倒數，但也很清楚韓國瑜的手段不會停止，他都是表面上光明正大，公開歡迎罷韓團體的行動，但私底下卻小動作不斷。

陳冠榮表示，這讓人想起麥克傑克遜的月球漫步舞步，就算表面上是向前進，卻是一直往後退，請韓國瑜停止這種月球漫步般的行為。陳冠榮希望高雄人持續給予罷韓團體勇氣，一起創造和寫下全台第一次罷免縣市長的歷史創作。

尹立也表示，昨天有防疫零確診、台北高等行政法院駁回罷韓停止執行聲請，以及中選會確定罷韓案成案等令人振奮的消息，但一直以來，韓國瑜刻意裝乖，且各項防疫做的好不好高雄市民最知道。昨天遠見雜誌公布六都防疫縣市首長表現，韓國瑜又「不負眾望」排名敬陪末座，希望韓國瑜知所進退，否則就不要搞小手段，跟高雄市民直球對決。

對於韓國瑜以「希望南部聲音讓國民黨決策階層聽見」為考量，答應出任國民黨中常委。張博洋認為，這也凸顯韓的心根本不在高雄，更質疑韓連身邊高雄市民的怒吼都聽不到。他表示，指定中常委需要具備縣市首長的身分，但韓國瑜面臨被罷免危機，呼籲國民黨主席江啟臣應該多找幾位縣市首長當備胎。

Wecare高雄等公民團體於2019年5月17日，韓國瑜宣告參選2020年總統並說出“Yes，I Do”之後，尹立等公民團體提議罷免，歷經296天的奔走及努力，中選會昨天宣告罷韓案成案。（編輯：孫承武）1090418