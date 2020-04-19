邀地方邊吃邊做邊學 馬祖推文化課學母語

（中央社記者邱筠連江縣19日電）馬祖所使用的「閩東語」，今年馬祖青年自主發展復興母語計畫，昨日以「月子餐」主題，邊吃邊學地方文化，讓地方年輕人學回母語。

馬祖青年發展協會為學回母語，開展「盼嗡同學會」系列課程，「盼嗡」取用馬祖方言「攀講」的諧音，希望與長輩互相分享經歷，像小蜜蜂般努力不倦的發聲學習，以文化、跨世代交流講出盼望。

馬祖青年發展協會理事長曹雅評表示，長輩過去有講方言而受罰的羞愧經驗，及去台灣謀生因口音被歧視的感受，導致不願主動教導下一代母語，使語言有傳承的危機。馬青利用曾是戰地小學的「珠螺國小」創造母語學習空間，就是希望扭轉時代意義，重新復甦語言跟地方文化的關聯。

為了開創馬祖話學習環境，昨日邀請講師游桂香帶來「月子餐食」文化，讓參與者透過聽菜、做菜、吃菜過程得知馬祖婦女的餐食習性、養生道理，並傳述馬祖老酒入菜的重要地位，將馬祖話、飲食文化、傳統習俗相互結合。

游桂香強調，語言只是學習單詞沒有用，需要文化情境，可以在日常生活傾聽與人對話，所以她習慣將相關知識體系納進課程，拓寬個人對於語言運用的視野。

而曹雅評說明，除了「文化母語課」這種從文化入手學習母語的體驗課，另有「盼嗡俱樂部」招募素人聊天學習，更生活化的交流母語。未來更預計規劃發展老人共餐、完備教材進入校園的目標。（編輯：張銘坤）1090419