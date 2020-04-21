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仁愛鄉茶低溫農損 30日前受理申請現金救助

最新更新：2020/04/21 16:44

（中央社記者蕭博陽南投縣21日電）強烈大陸冷氣團13日影響台灣，仁愛鄉部分茶園因結霜凍傷再經日照，導致葉片焦黃乾枯熟化，農損嚴重，農業委員會公告現金救助仁愛鄉的茶，今天起至30日可到仁愛鄉公所申請。

4月13日低溫天氣造成南投縣仁愛鄉農作物受損，為照顧作物嚴重受損農民，行政院農業委員會依農業天然災害救助辦法公告辦理現金救助，地區為仁愛鄉，救助項目「茶」，每公頃救助新台幣5萬元，今天起到4月30日受理茶農申請救助，假日照常受理。

縣府農業處表示，救助對象應符合救助辦法規定，損害率達20%以上者依額度給予救助，未達20%者不救助；短期作農產品於同產季或長期作農產品於同曆年，救助以1次為限，農民請持土地所有權狀或地籍謄本正本、身分證、私章、農會帳號等文件，向當地公所申請。

行政院中部聯合服務中心執行長蔡培慧、中國國民黨立法委員馬文君都呼籲農民儘快到仁愛鄉公所申請。馬文君說，日前仁愛鄉高海拔茶區出現降霜與結冰，正值生長期的春茶，茶芽受霜害而焦黑褐變，枝條枯萎，白天日照氣溫回升，整個茶園葉片熟化乾黃。

馬文君表示，接獲農友陳情立即行文農委會，要求依據農業天然災害救助辦法儘速研議給仁愛鄉茶農現金救助，以降低農業損失；另外，請農委會茶業改良場成立輔導團隊提供茶農技術諮詢，主動針對受災茶區進行茶園復耕技術輔導。（編輯：謝雅竹）1090421

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