寶可夢高雄愛河灣登場 結合2022燈會推限定實體活動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者洪學廣高雄17日電）結合2022台灣燈會，Pokémon GO明年2月26、27日將在高雄愛河灣推出限定實體活動，其中，2月27日活動更僅在墨西哥蒙特雷、阿拉伯聯合大公國阿布達比及高雄等3個城市進行。

2022台灣燈會在高雄如火如荼籌備中，除陸續發布愛河灣及衛武營燈區作品，市府也宣布將與寶可夢合作，在愛河灣推出高雄限定實體活動，設置燈會活動主題造景及燈會作品虛擬補給站。Niantic公司2022年將在2月26、27日展開全球「Pokémon GO Tour」活動，其中27日的「Pokémon GO Tour：Live」活動更將只在墨西哥蒙特雷、阿拉伯聯合大公國阿布達比與高雄市推出。

副市長史哲表示，這次燈會與寶可夢合作，藉由線上線下虛實整合，將產生1加1大於2效益，也呼應燈會運用數位科技導入智慧服務概念。透過虛擬補給站結合燈區場域，到高雄捕捉寶可夢並實際走訪愛河灣及衛武營兩大燈區，觀賞具設計巧思的光藝術作品，相信能感受高雄城市魅力，滿載而歸。

高雄市政府文化局今天上午發布新聞稿說明，這次活動讓身在高雄的訓練家可連續兩天玩得過癮，在「Pokémon GO Tour：Live」旅程中，只要訓練家來到高雄，就有機會捕捉和活動主題相關寶可夢，並享受額外遊戲體驗。此外，燈會期間愛河灣區也將規劃實體活動，預計於高流中心海風廣場、鯨魚堤岸和哈瑪星鐵道園區等放置各種活動主題造景。

文化局指出，「Pokémon GO」結合台灣燈會，將於2月22日到2月28日期間在遊戲內設置以台灣燈會作品為主題的虛擬臨時補給站。有關「Pokémon GO Tour： Live」活動細節也將陸續釋出。（編輯：黃世雅）1101217