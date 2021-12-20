高市中都戲院鑑定危樓 市府拆除清理完畢

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高雄市中都戲院建於民國55年，外牆剝落、天花板坍塌，經三大公會鑑定為危樓，市府工務局已完成拆除廢棄物清除及整地作業。（高雄市工務局提供）中央社記者蔡孟妤傳真 110年12月20日

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（中央社記者蔡孟妤高雄20日電）高雄市中都戲院建於民國55年，外牆剝落、天花板坍塌，經三大公會鑑定為危樓，高市府公告為危險房屋後，上週完成拆除，今天完成拆除廢棄物清除及整地作業。

高雄市政府工務局今天發布新聞稿表示，中都戲院民國75年停止營業至今，因乏人管理，建物後方外牆陸續剝落，內部屋頂天花板更於9月發生大規模坍塌。

工務局表示，中都戲院建物經委託高雄市建築師公會、土木技師公會、結構技師公會等三大公會進行鑑定後已屬危樓，市府依法公告危險房屋，上週拆除，今天完成拆除廢棄物清除及整地作業。

工務局指出，中都戲院建物樓高約20公尺，相當於7層樓高，1樓為傳統市場、2樓以上為空心磚及紅磚砌成的挑高戲院，且此戲院緊鄰鄰房，拆除不易並隨時有倒塌危險，拆除過程困難重重。

工務局表示，中都戲院11月初鑑定為危樓後，即派員架設圍籬，同時由文化局進行3D繪測，記載下建物原來的底蘊與風貌。

此外，建物因四周仍有早市攤商營業，為避免影響鄰近住戶及攤商，當地里長也協助協調重機具於午後才進場拆除，以照顧鄰近住戶及攤商的生活起居。（編輯：陳仁華）1101220