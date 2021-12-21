恆春半島111年元旦假期 警方加強交通管制

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣21日電）位於墾丁國家公園東面的龍磐草原，每年元旦迎曙光都吸引上萬人潮，恆春警分局今天表示，元旦凌晨0時至上午9時，台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間路段將進行交通管制。

恆春警分局新聞稿表示，前往龍磐公園的台26線鵝鑾鼻至風吹砂滿州界碑間路段，元旦凌晨0時至上午9時將進行交通管制，除當地居民持身分證可以進出外，管制一般遊客車輛（含汽、機車）進入。

警方表示，墾管處並設置2處接駁站（鵝鑾鼻公園停車場、滿州界碑停車場），自元旦凌晨3時30分起，視遊客量適時發車接駁開往龍磐草原，轄區恆春警分局從上午6時至10時在各重要路口都加派警力疏導。

警方指出，針對轄區易壅塞的台26線車城、恆春、南灣、墾丁地區等路段，警方以分級規劃、分流導引、單向管制及障礙排除等4項作為，疏導元旦迎曙光的假期車流，並依車流狀況彈性運用號誌長綠、減少號誌時相、管制停車及採用替代道路等措施加強疏導。

另外，墾丁大街車輛單向管制措施（單行道）為12月31日下午6時至隔日凌晨1時、111年1月1至2日的每天下午6時至晚上10時，管制南下車輛從墾丁牌樓前右轉行駛大灣路至墾丁青年活動中心，右轉接台26線南下；北上車輛則由墾丁青年活動中心左轉大灣路左轉接台26線北上。

警察並呼籲，民眾旅遊活動結束後，應小心駕駛，切勿喝酒開車、超速及疲勞駕駛，警方將於各重要路段及易肇事地點加強執法，期使到恆春半島旅遊的遊客都能歡度快樂安全的元旦假期。（編輯：謝雅竹）1101221