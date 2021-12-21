雲林烏魚子評鑑 加工業者第三代獲雙料特等獎

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雲林區漁會21日舉辦烏魚子評鑑，多名評審依外觀、風味等標準評分，評審委員林文德指出，烏魚子評鑑主要以鹹淡適口度和外觀決勝負，今年參賽的烏魚子品質佳。中央社記者姜宜菁攝 110年12月21日

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（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林區漁會今天舉辦烏魚子評鑑，多名評審依外觀、風味等標準評分，最後由27歲的朱婉蓁獲得5至7兩及7兩以上等級的特等獎，身為加工業者第三代的她相當開心，將持續精進技術，擦亮招牌。

烏魚子評鑑分5至7兩及7兩以上兩種重量等級，各有28名業者參加；評審組成包括美食專家、加工業者等專業人士，他們依據外觀、風味和產品質地等項目評分。

評審委員林文德說，烏魚子評鑑主要以鹹淡適口度和外觀決勝負，今年參賽的烏魚子品質佳。

評審結果今天下午公布，5至7兩及7兩以上的特等獎者為朱婉蓁；朱婉蓁接受電訪時相當開心，一度說不出話來。

27歲朱婉蓁從小跟著爸爸朱崑宏製作烏魚子，今年正式接手，首次參賽就奪獎，其家人指出，朱崑宏從101年起參加評鑑，幾乎年年得獎，朱婉蓁持續擦亮招牌，未來將精進技術，維持烏魚子的好品質。

雲林區漁會總幹事林傳育接受媒體聯訪時表示，漁民和加工業者早年製作烏魚子全看天吃飯，靠放大量鹽巴土法煉鋼，以免發生腐壞，所以烏魚子很鹹，近年來國人注重養生，因此漁會開始輔導業者及產銷班提升技術，採低鹽低鈉，同時增加冷風乾燥等硬體設備做到品質穩定。

林傳育提到，每年冬至前後10天是烏魚盛產季，近幾年受氣候、海洋漁業資源匱乏等因素影響，沿海野生烏魚捕獲量減少，今年養殖也因氣候關係減產約3成，每台斤較去年漲約新台幣100、200元。

不過許多業者擔心漲價會嚇跑消費者，寧可自行吸收成本，採薄利多銷吸客。（編輯：陳仁華）1101221