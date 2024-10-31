強颱康芮襲台雲林菜農搶收 二崙到貨量增價回跌

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（中央社記者姜宜菁雲林縣31日電）強颱康芮襲台，雲林許多菜農今天一大早趁風勢較小時趕緊採收，二崙鄉農會共同運銷今天仍供貨，不過相較颱風來襲前，到貨量增加，菜價回跌。

二崙鄉農會共同運銷今天仍有出貨到全台各大拍賣市場，根據農會統計，從25日起運輸量91公噸、均價為新台幣33.2元，直到昨天101公噸、均價為47.8元，今天109公噸、均價29元。

二崙鄉農會指出，今年下半年度自凱米、山陀兒到康芮颱風接連，蔬菜生長環境不穩定，日前才恢復供貨順暢。

菜價連漲多日，今天回跌，二崙鄉農會分析，除到貨量增外，承銷商多日進場搶購，尚有庫存，市場呈現疲乏，因此價格下跌；至於未來菜價漲跌，仍要看此次颱風對台影響。

廖姓菜農表示，待颱風掃過後，蔬菜難免會受損，且風雨過後，農田泥濘也不利採收，因此不只昨天搶收，今天凌晨2時再雇工搶收，光是今天就收了50籃運到市場。

隨著颱風康芮逐漸逼近，雲林縣沿海風勢逐漸增加，其中五條港漁港出現11級陣風。

雲林區漁會總幹事林傳育說，今天早上雲林沿海陣風一度超過10級，中午時分漲潮，加上風暴潮，海水位增高，還好萡子寮漁港前防潮牆工程已完工，海水未溢出。

林傳育表示，明天恰好是農曆、國曆初一，逢大海潮，若明天雨勢及風勢不減，萡子寮漁港情況就會令人擔憂，期望防潮牆發揮效用。（編輯：陳仁華）1131031