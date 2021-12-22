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竹市打造身心障礙者就業綜合大樓 提供便捷服務

2021/12/22 15:03（12/22 15:21 更新）
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新竹市政府打造公立身心障礙者就業綜合大樓，民國111年1月啟動就業服務，將媒合身障者與新竹科學園區的就業機會。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 110年12月22日
新竹市政府打造公立身心障礙者就業綜合大樓，民國111年1月啟動就業服務，將媒合身障者與新竹科學園區的就業機會。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 110年12月22日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市22日電）新竹市長林智堅今天透過新聞稿宣布，新竹市政府打造公立身心障礙者就業綜合大樓，111年1月啟動就業服務，將媒合身障者與新竹科學園區的就業機會。

林智堅表示，市府致力於實現身心障礙者生產性就業， 興建身心障礙就業大樓設置就業服務、職訓教室，並設有商場、餐廳、小型展演空間等，提供身障朋友友善職場，與新竹科學園區企業合作，提升身障朋友就業軟實力並發揮就業優勢。

新竹市政府勞工處表示，竹市目前約3000多名身障職場員工，過去市府就業服務分散不同場域，使用者須跑3、4個機關辦理。

勞工處指出，身心障礙者就業綜合大樓以無障礙環境、社區共容為核心理念，提供身障者更便捷服務，戶外保留大量綠地，並設有廣場、無障礙停車場，也給附近居民休憩活動空間。（編輯：李錫璋）1101222

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