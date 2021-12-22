楊文科：開源節流 縣府減債117.23億元
2021/12/22 15:08（12/22 15:51 更新）
新竹縣長楊文科（前右2）上任將滿3週年，任內積極招商引資，開源節流，共償還公共債務新台幣117.23億元，並透過高效財政管理，讓新竹縣財政健全，打造成為宜居的文化科技智慧城。（新竹縣政府提供）中央社記者郭宣彣傳真 110年12月22日
（中央社記者郭宣彣新竹縣22日電）新竹縣長楊文科上任將滿3週年，他今天表示，任內推動招商引資，開源節流，共償還公共債務117.23億元，透過高效財政管理，讓竹縣財政健全。
新竹縣政府今天發布新聞稿指出，楊文科以科學治縣，委請中華經濟研究院專業團隊辦理「新竹縣未來十年財政狀況分析及規劃」，用大數據分析預測縣府未來10年的財政收支情況，藉以評估施政優先次序的施政藍圖。
楊文科透過新聞稿表示，負責任的政府不該債留子孫，透過高效財政管理，讓新竹縣財政健全，才能大力推動建設發展，打造竹縣成為宜居的文化科技智慧城。
新竹縣財政處提供新聞資料表示，楊文科積極招商引資，成功推動竹北市自強七街立體停車場BOT案、新竹縣高效能垃圾熱處理設施BOO案、AI智慧園區招商、竹科三期開發等開源計畫，提升縣庫收入。
財務處指出，同時，藉由轉貸減息等財務操作，向各行庫議價，每年節省近新台幣7000萬元債務利息支出，避免縣民納稅錢平白浪費。（編輯：李錫璋）1101222
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