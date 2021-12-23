遭疑餐會違反防疫 高市府澄清為民間團體活動

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（中央社記者曾以寧高雄23日電）有民眾在社群網站貼出「高雄市經濟發展協會」餐會影片，有清涼辣妹與參加人員一起熱舞。高市府經發局澄清是民間團體活動，衛生局則將查是否有違反防疫規範。

日前有民眾在臉書上貼出影片，一場餐會中有穿著清涼的辣妹與西裝筆挺人員一同熱舞，並寫上「高雄市經濟發展協會晚會活動，有誰知道在發展什麼樣的經濟嗎」等文字，遭民眾質疑高市經發局是否帶頭違反防疫規範。貼文發出11小時後，又經修改，增加「（補上）是民間團體的！」等內容。

經發局今天以新聞稿回應表示，該晚會活動是由民間團體「高雄市經濟發展協會」主辦，經向協會理事長陳柏仰查證，12月18日在高雄某酒店舉辦會員大會，並於會後舉辦經發晚會；經發局並未受邀或派員出席該活動，也無提供相關協助。

經發局表示，為維護聲譽和保護同仁不受汙衊，將對網路不實消息來源及散布不實消息者提出刑事告發，以司法追究其刑責，並籲請市民朋友一起拒絕假消息，杜絕謠言。

高雄市政府衛生局則表示，將請活動主辦單位陳述意見，釐清活動內容與相關細節，並依據事實後續辦理。

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衛生局也提醒，目前疫情仍維持二級警戒，依據中央流行疫情指揮中心及高雄市規定，於餐飲業唱歌飲食、室內拍攝個人或團體照時得免戴口罩，但應隨身攜帶或準備口罩，如本身有相關症狀或與不特定對象無法保持社交距離時，仍應戴口罩，以維護自身健康。

高雄市經濟發展協會發布聲明表示，當天參與人士都有量體溫及實聯制，會議過程都戴口罩，用餐時才取下，之後歌唱老師及舞者們帶動氣氛，部分參與人士離座，未正確配戴口罩。目前聯繫衛生局，確認是否違反防疫相關規定，如果違反規定，協會表達誠摯歉意，往後會更注意相關規範。（編輯：謝雅竹）1101223