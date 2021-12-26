愛河灣遊艇碼頭A區簽約 亞果將打造84席泊位

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高雄港區土開公司董事長沈妙姿（左2）26日與亞果遊艇董事長侯佑霖（右2）簽約，將在高雄流行音樂中心珊瑚礁群室內空間與前方水域3.26公頃打造84席國際級遊艇泊位，高雄市長陳其邁（右）、港務公司董事長李賢義（左）共同見證。中央社記者曾以寧攝 110年12月26日

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（中央社記者曾以寧高雄26日電）高雄港區土開公司今天與亞果遊艇簽約，將在位高雄流行音樂中心珊瑚礁群室內空間與前方水域3.26公頃打造84席國際級遊艇泊位，提供60呎以上遊艇停泊，預計明年8月完工。

高雄港區土地開發公司今天與亞果遊艇開發股份有限公司在愛河灣舉行「港市合作願景擘劃暨高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租」簽約典禮，將在高雄流行音樂中心珊瑚礁群室內空間與前方水域3.26公頃，鄰近輕軌光榮碼頭站處興建遊艇碼頭，預計明年8月完工。

除土開公司董事長沈妙姿、亞果遊艇董事長侯佑霖出席簽約，高雄市長陳其邁、港務公司董事長李賢義等人也共同見證。

侯佑霖說明，將投資2.5億建造84席國際級遊艇泊位，供60呎以上遊艇停泊，並將設置「5G智慧雲端水電樁」，讓碼頭管理更便利、即時與智慧。侯佑霖也說，遊艇服務業自開放以來成長很快，近年碼頭泊位大致都在完工2年內停滿，高雄港遊艇泊位也漸顯不足，盼新碼頭的建設，能讓國際各國遊艇能開到高雄旅遊。

陳其邁致詞表示，民國95年帶領市民朋友打開高雄港圍牆、讓港口回歸親近市民以來，憑各界努力，一步步讓高雄港逐漸打造為屬於在地人的美麗港灣。相信未來在亞洲遊艇觀光中絕佳的戰略地點，也是亞灣區最精華、最核心的愛河灣，能成為全台離市區最近的遊艇停泊區，提供便利的陸上連結的休閒、觀光與整體服務，也盼讓台灣在世界排名第4名、高雄又占其中8成產值的遊艇產業取得更多國際訂單。

李賢義表示，高雄港在台具有樞紐地位，原來是單純貨運、航運散雜的環境，但隨著環境的變遷也與時俱進，港務公司與高雄市政府共同成立土開公司，就港市合作平台開發高雄港灣區，相信可以加速開發亞灣區，提供民眾休閒育樂環境。李賢義也透露，亞灣區最後一塊拼圖「港埠旅運大樓」將在明年下半年完成，供22.5萬噸郵輪停泊。

沈妙姿也細數近年土開公司從106年成立以來，從棧貳庫開始，逐步整建1到10號碼頭的蓬萊港區，把高雄港老樹與港務建築改造為水岸遊憩景點，並在港市合作的基礎下，打造全世界最大的棧庫群，未來也盼逐步打造讓貨、船、人都能在船渠一同活動的美好景象。

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土開公司也表示，愛河灣遊艇碼頭也將成立「高流站」，集結愛之船、渡輪、海洋休憩下水處，並推出跨年限定渡輪航線，自12月26日至1月2日試營運，每日下午都將有2至3個航班，往來棧貳庫、旗津，以海上巴士的形式串聯景點，成為高雄港灣特有新玩法。

此外，高雄鳳山、三民區、苓雅區昨天晚間突然發生停電，並有部分路段路燈不亮，經台電人員搶修於晚間9時左右復電。陳其邁會後接受媒體聯訪表示，經了解應該是台電線路的問題，自己很不高興，這種掉漆、不應該發生的事情應該內部要檢討，不該一而再、再而三發生。（編輯：黃世雅）1101226

高雄港區土地開發公司26日與亞果遊艇開發股份有限公司在愛河灣舉行「港市合作願景擘劃暨高雄港愛河灣遊艇碼頭A區興建營運招租」簽約典禮，土開公司董事長沈妙姿（左2）、亞果遊艇董事長侯佑霖（右2）出席簽約，高雄市長陳其邁（右）、港務公司董事長李賢義（左）出席見證。中央社記者曾以寧攝 110年12月26日