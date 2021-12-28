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迎接66歲校慶 竹市育賢國中跑道與球場啟用

2021/12/28 13:38（12/28 14:38 更新）
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新竹市政府投入經費改造育賢國中校內設施，中央大草坪與藍色跑道、籃球場均已整建完工，新竹市長林智堅（2排中）28日出席啟用典禮表示，這是育賢國中66週年的最好禮物。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月28日
新竹市政府投入經費改造育賢國中校內設施，中央大草坪與藍色跑道、籃球場均已整建完工，新竹市長林智堅（2排中）28日出席啟用典禮表示，這是育賢國中66週年的最好禮物。中央社記者魯鋼駿攝 110年12月28日
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（中央社記者魯鋼駿新竹市28日電）新竹市政府投入經費改造育賢國中校內設施，中央大草坪與藍色跑道、籃球場均已整建完工，新竹市長林智堅表示，這是育賢國中66週年的最好禮物。

林智堅今天出席新竹市育賢國中運動場啟用典禮時致詞表示，他上任後重視3項教育工作，品格教育、新校園運動、運動，而運動對他而言相當重要。

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林智堅說，過去升學主義必須犧牲體育課時間，直到自己有了孩子後，發現身體健康比什麼都重要，期待校園有寬敞的運動環境，讓孩童在校園盡情奔跑，擁有強健體魄並降低求學壓力。

新竹市政府教育處發新聞稿指出，育賢國中操場已有20年未整修，PU跑道老舊，孩童們容易受傷，市府投入新台幣2000多萬元進行改建，另新建籃球場，今天完工啟用，成為育賢國中新校園運動最後一片拼圖。（編輯：張銘坤）1101228

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