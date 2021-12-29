3年更換27萬面 屏東33鄉鎮特色門牌掛上最後一塊

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屏東縣政府推動特色門牌，29日在縣長潘孟安掛上縣府門牌後，完成最後一塊更換，象徵33鄉鎮市全壘打，全縣特色門牌更換完成。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 110年12月29日

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（中央社記者郭芷瑄屏東縣29日電）屏東縣政府3年前推動特色門牌，3年來，全縣33個鄉鎮市27萬餘面門牌，在今天屏東縣長潘孟安掛上縣府門牌後，完成最後一塊更換，象徵33鄉鎮市全壘打，全縣特色門牌更換完成。

潘孟安在掛牌典禮中表示，過去的藍白小門牌沒特色更不明顯，屏東推動城市美學，透過田野調查訪談鄉親耆老、鄉鎮公所、代表和社區團體等，與設計師共同整合意見、多次討論設計，依照各鄉鎮特色打造門牌。

潘孟安表示，屏東美學結合家家戶戶的門面，從山到海，從城市到部落到漁村，連離島小琉球都看得見；也從細節做起，更能讓郵差、快遞找路更方便，鄉親開門就能見到屏東城市美學，從住家到重大建設，讓屏東品牌繼續蛻變。

縣府民政處表示，特色門牌都以鄉鎮市特色為形象代表，如佳冬鄉的特色門牌以茄苳樹為代表形象，當初設計師在構思時，因為有太多特色農產品，遲遲無法決定，後來想到在以前佳冬也被稱為茄苳，還有1棵從日據時代就存在的百年茄苳樹，決定以茄苳樹為象徵。

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民政處指出，崁頂鄉的特色門牌形象是苦瓜，因為苦瓜在崁頂的種植面積最大，一開始甚至有民眾到戶政事務所抗議，拒絕用苦瓜為代表，後來經過協調，門牌一出獲得廣大回響。

民政處表示，屏東特色門牌從2017年首創全彩印製，在琉球鄉、泰武鄉及牡丹鄉試辦，後續30個鄉鎮市更加速在2年內更換27萬6105面特色門牌，屏東市因為村里合併調整，因此趕在今年底前全面完成。（編輯：黃世雅）1101229